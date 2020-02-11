ФОТО: В Москве появились календари с окровавленными детьми. Они посвящены 75-летию Победы

На это пожаловался у себя в Facebook москвич Андрей Бигильдин. По его словам, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне календарь с фото детей в образе бойцов советской армии он увидел в детсаду, куда ходят его дети. По словам Бигильдина, в детском учреждении ”предлагают сделать фотосессию в таком же стиле”.

Эти подарочные календари были созданы по заказу компании ”Мастерхост”, которая предлагает услуги хостинга сайтов и регистрации доменов. Как рассказал ”Открытым медиа” представитель компании, календари ”Мастерхост” создавал как спецпроект, посвящённый ”сынам полка”. На фото — дети сотрудников компании, которые согласились поучаствовать в такой фотосессии.

”Концепция календаря полностью разработана нами. За основу взяты реальные фотографии времён войны, это их, можно так сказать, реконструкции. Каждую деталь мы продумывали, гримёров привлекали, костюмы заказывали — перешивали настоящую форму военных времён с подлинной фурнитурой. Оружие для фотосессии предоставили музеи. Насчёт декораций мы сотрудничали с парком "Патриот””, — описала историю создания календаря пресс-секретарь компании ”Мастерхост”. Собеседница ОМ не смогла назвать стоимость создания этих календарей: по её словам, деньги дал анонимный спонсор. ”Он горел этой идеей, он патриот. Мы предлагали написать ему благодарность на календарях, но он отказался публично называть себя”, — сказала представитель ”Мастерхоста”. По её словам, тираж календаря — всего 500 экземпляров.