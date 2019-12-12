ФОТО | В Латвию пытались контрабандой ввести из России около миллиона пачек сигарет
Псковские таможенники вместо топливных брикетов обнаружили на посту Бурачки на российско-латвийской границе сигарет на 40 миллионов рублей (около 570 000 евро).
Псковские таможенники вместо топливных брикетов обнаружили на посту Бурачки на российско-латвийской границе сигарет на 40 миллионов рублей (около 570 000 евро).
Грузовой автомобиль выезжал с территории России в Латвию. Согласно сопроводительным документам в транспортном средстве везли щепу и топливные брикеты. Сотрудники таможни осмотрели транспортное средство. Служебная собака — немецкая овчарка, обученная поиску табачных изделий, — обозначила своим поведением возможное их наличие в грузовом отсеке автомобиля.
По результатам таможенного досмотра выявлено, что за указанным товаром размещено 2249 коробок с сигаретами. Общее количество сокрытой подакцизной продукции составило 899 600 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь, передает пресс-служба СЗТУ РФ.
"За тремя тоннами щепы и древесных брикетов не удалось прикрыть шестнадцать тонн сигарет. Сложнее и эффективнее аппарата, чем нос собаки, человек еще не изобрел, — отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. — Это обнаружение подтверждает, что различные ухищрения и попытки правонарушителей замаскировать сигареты и обойти таможенное законодательство не сработают. На границе их ожидает безжалостный и беспристрастный нос ”четвероногого сотрудника”. И служебная собака не ошибется. А нарушитель понесет заслуженное наказание".
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