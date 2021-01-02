ФОТО | Ужасная трагедия в России: трое детей сгорели в квартире жилого дома

Информация о пожаре по адресу улица Зелинского, дом 34, корпус 2 поступила 2 января около 7:46. Очаг пожара находился на третьем этаже дома, огонь быстро потушили. В помещении пожарные обнаружили тела трех детей.

Причина пожара устанавливается. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

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