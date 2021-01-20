ФОТО | ТОП-5 мест в секретном дворце Путина, которые поражают своей роскошью

Официальная площадь дворца — 17 691 м², а общая площадь "государства в государстве" — 7000 гектаров. Всего на территории есть несколько виноградников, церковь, оранжерея, 80-метровый мост, амфитеатр, несколько КПП, вертолетные площадки, а над местом бесполетная зона. И даже хоккейная площадка под землей.

Хоккейная коробка под землей

Больше всего насмешек досталось аквадискотеке. Да, на плане дворца так и написано. Туда можно попасть сразу из бассейна, а посередине стоит фонтан с баром. Напомним, что Алексею Навальному достался чертеж замка Путина, после чего архитектурное бюро сделало 3D визуализацию места.

Аквадискотека

Поражает стоимость итальянской мебели, которая сделана под заказ. Диваны, столы, туалетные столики, пуфики, кресла стоимостью по 30 000 — 50 000 за каждый. Удивляет и цена туалетного ёршика — 700 евро. Вот здесь предположительно спит во время отпуска Путин. Это спальня на 260 кв.м.

Спальня

Следующее место признали самой лучшей кальянной в мире. "На плане оно обозначено как ”кальянная”. И все бы ничего, но в ”кальянной” ни одного окошка, зато почему-то есть сцена, гримерная, софиты, а еще на плане отмечено что-то очень похожее на шест", — пишут авторы расследования.

Хоть в России и запрещены казино, в этом дворце есть специально отведенное место для игр в рулетку.

Казино в доме

Внутри есть и собственный театр. По подсчетам расследователей, общая стоимость дворца - 1 млрд евро.

Собственный театр со сценой и двумя этажами

"Много лет мы показывали вам имущество коррумпированных чиновников с воздуха, снаружи. Но дворец самого коррумпированного мы покажем изнутри.

Мы обещали, что попадем в гости к Владимиру Путину. И мы попадем, пусть даже нас туда никто не приглашал. Поможет нам один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца. Он был настолько ошеломлен и взбешен роскошеством убранства и безумными ценами на мебель, что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта. Там есть все — от рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток. То есть мы с вами в буквальном смысле увидим, на каких диванах сидит Владимир Путин, на каких кроватях лежит, за какими столами ест", — обьяснил Алексей Навальный, откуда у него информация о внутреннем обустройстве дворца в Краснодарском крае.