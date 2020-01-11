ФОТО: Стоимость кардигана, в котором Путин появился на рождественской службе, взбудоражила общественность

Бежевый кашемировый свитер с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 3 тысяч евро (204 тысячи рублей).

Ранее в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу марки и стоимости кардигана российского лидера. Одной из самых популярных версий стала компания Svevo, в ассортименте которой есть аналогичная вещь.

В кроссовках этого же бренда Владимир Путин был замечен в совместной поездке с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Валаамский монастырь в июле. Их стоимость в фирменном московском бутике оценивалась в 61 550 рублей (около 900 евро).