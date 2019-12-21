21.12.2019, 12:50

ФОТО | Скаутский батальон отпраздновал свой 101 день рождения

 (4)
EST 2
Galerii: 11 pilti
Scoutspataljon sai 101-aastaseks Foto: Marina Loštšina, Delfi

Сегодня исполнился 101 год с момента, когда был создан Скаутский батальон Сил обороны Эстонии. День рождения батальон отпраздновал еще в четверг спортивными играми и награждением лучших военных.

Читайте также: