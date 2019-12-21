ФОТО | Скаутский батальон отпраздновал свой 101 день рождения

Сегодня исполнился 101 год с момента, когда был создан Скаутский батальон Сил обороны Эстонии. День рождения батальон отпраздновал еще в четверг спортивными играми и награждением лучших военных.
Сегодня исполнился 101 год с момента, когда был создан Скаутский батальон Сил обороны Эстонии. День рождения батальон отпраздновал еще в четверг спортивными играми и награждением лучших военных.
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