ФОТО | Скаутский батальон отпраздновал свой 101 день рождения

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Сегодня исполнился 101 год с момента, когда был создан Скаутский батальон Сил обороны Эстонии. День рождения батальон отпраздновал еще в четверг спортивными играми и награждением лучших военных.