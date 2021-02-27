ФОТО | Шестая годовщина убийства Немцова. В России и по всему миру проходят акции в его память

В Москве и других городах 27 февраля, в шестую годовщину одного из самых громких политических убийств современной России, проходят памятные мероприятия. Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту у стен Кремля. По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни, пишет Русская служба Би-би-си.

Последние несколько лет в годовщину убийства неутомимого критика российских властей ежегодно проходили марши памяти Бориса Немцова, но в этом году московские власти не согласовали проведение марша, сославшись на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Организаторы традиционных шествий обращались к мэрии с просьбой не мешать возложению цветов.

Getty Images via BBC

К месту убийства на Москворецком мосту люди весь день несли цветы. Почтить память политика пришли в том числе послы западных стран.

Друзья, близкие и сторонники политика приходят к могиле Бориса Немцова на Троекуровском кладбище.

Getty Images via BBC

По данным Белого счетчика, на Большом Москворецком Мосту побывали более 4600 человек (по состоянию на 15:30 мск).

Соратник Немцова Илья Яшин призвал всех желающих почтить память политика приходить на Москворецкий мост без плакатов, отметив, что это "мемориальное мероприятие", а не митинг и не шествие. "Не надо давать полиции поводы для задержаний", — попросил Яшин.

Getty Images via BBC

На месте убийства Немцова возник стихийный мемориал в память убитого политика, за состоянием которого следят волонтеры. Мемориал в прессе обычно называют "Немцов мост".

Незадолго до годовщины убийства Немцова, 19 февраля, силовики оградили мемориал и убрали цветы и фотографии. Также были задержаны несколько человек, дежуривших у мемориала. Позже в московской мэрии произошедшее объяснили тем, что у дежуривших у мемориала волонтеров возникли "трения с коммунальщиками".

24 февраля активисты восстановили стихийный мемориал.

Getty Images via BBC

Цветы к месту гибели политика возложили среди прочего послы США, Великобритании и Евросоюза.

"Посол США Джон Салливан присоединился к акции памяти в шестую годовщину жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан. Он остается источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе", — написала представитель посольства США в России.

Акции в других городах



Почтили память убитого политика и в других городах: Нижнем Новгороде — родном городе политика, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске, Челябинске. В Санкт-Петербурге люди несут цветы, фотографии политика и свечи к Соловецкому камню.

DAVID FRENKEL via BBC

Акции памяти запланированы по всему миру — в Праге, Берлине, Амстердаме, Вене, Вильнюсе, Кельне, Лейпциге, Гааге, Копенгагене, Бостоне, Вашингтоне.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле 2017 года. Бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Суд установил, что именно он был исполнителем заказного убийства и именно он убил Немцова. Сообщники Дадаева получили от 11 до 19 лет лишения свободы.

Организаторами убийства следствие считает Руслана Мухудинова, который находится в международным розыске, а также группу неустановленных лиц. Представители семьи Бориса Немцова не согласны с заключением следствия. Они неоднократно просили допросить по этому делу главу Чечни Рамзана Кадырова и различных высокопоставленных чиновников республики, однако получили отказ.

Дело об убийстве Бориса Немцова официально не закрыто.

В начале 2020 года Владимир Путин заявил, что установлены заказчики убийства Немцова, но их фамилии до сих пор не известны.