24.08.2019, 19:50

ФОТО: Севший на кукурузное поле самолет разрезали на части

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Airbus A321
Airbus A321Foto: Dmitry Golubovich/TASS

Специалисты закончили работу над самолетом, который пилоты посадили на кукурузное поле в Московской области из-за неисправностей.

Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего 15 августа аварийную посадку около подмосковного аэропорта Жуковский, вывезены с кукурузного поля. Об этом ТАСС в субботу сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина", — сказали в оперштабе.

Предварительно самолет был разделен на несколько частей, "внутренности" лайнера были демонтированы, а топливо слито. Это было необходимо, чтобы уменьшить вес при перевозке. В "Уральских авиалиниях" журналистов заверили, что ни одна деталь не будет в дальнейшем использоваться и впоследствии обломки самолета будут утилизированы.

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