ФОТО | Сегодня в Москве состоится суд над Алексеем Навальным

Заседание перенесли из-за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ, говорится в сообщении Telegram-канала "Московские суды". Заседание пройдет в апелляционном корпусе суда. В здание суда будут допущены только участники судебного заседания, а также представители СМИ на основании аккредитаций, направленных в адрес Симоновского суда — строго по одному представителю от СМИ. Для остальных журналистов будет организована трансляция в соседнем зале. Навального привезут в суд из СИЗО.

ФСИН требует назначить Навальному реальный срок по так называемому делу "Ив Роше" вместо условного наказания в виде 3,5 лет лишения свободы, назначенного ранее. Генпрокуратура поддержала это требование.

Массовые задержания на протестах в России

23 января и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста против ареста Навального, задержанного 17 января сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления боевым веществом типа "Новичок".

В акциях 23 января, по данным оппозиции, приняли участие до 160 тысяч человек, были задержаны более 3000 участников. 31 января были задержаны свыше 5100 человек, в том числе 1600 — в Москве. Ранее Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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