ФОТО | Лесные пожары в Сибири продолжаются: дым распространяется по России все дальше

Смог наблюдается в Набережных Челнах и Нижнекамске, сообщили в управлении. В обоих городах концентрация пыли достигла предельно-допустимой нормы. Также дым добрался до Казани, сообщает издание e-Kazan.ru.
Кроме Татарстана дым от сибирских пожаров наблюдается в регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии.
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