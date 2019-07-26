ФОТО | Лесные пожары в Сибири продолжаются: дым распространяется по России все дальше

Мгла возникла из-за переноса частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, говорят в ведомстве.

Дым от лесных пожаров в Сибири дошел до Казани. Город накрыл смогhttps://t.co/CZtpnXbwUv pic.twitter.com/DqhTnYhA54 — e-Kazan.ru (@e_kazan_ru) 26 июля 2019 г.



Смог наблюдается в Набережных Челнах и Нижнекамске, сообщили в управлении. В обоих городах концентрация пыли достигла предельно-допустимой нормы. Также дым добрался до Казани, сообщает издание e-Kazan.ru.

Кроме Татарстана дым от сибирских пожаров наблюдается в регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии.