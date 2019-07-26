26.07.2019, 16:30

ФОТО | Лесные пожары в Сибири продолжаются: дым распространяется по России все дальше


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ФОТО | Лесные пожары в Сибири продолжаются: дым распространяется по России все дальше
Smoke from forest fires in Kemerovo, RussiaFoto: Danil Aikin/TASS

Лесные пожары в Сибири стали причиной появления дымовой мглы в Татарстане, сообщает Meduza со ссылкой на республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мгла возникла из-за переноса частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, говорят в ведомстве.


Смог наблюдается в Набережных Челнах и Нижнекамске, сообщили в управлении. В обоих городах концентрация пыли достигла предельно-допустимой нормы. Также дым добрался до Казани, сообщает издание e-Kazan.ru.

Кроме Татарстана дым от сибирских пожаров наблюдается в регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии.

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