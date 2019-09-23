ФОТО И ВИДЕО: Во время учений разбились две боевые машины российских ВДВ

В Сети появились фотографии и видео боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время проходящих в России учений "Центр-2019".
Снимки опубликованы в паблике "Авиация" в социальной сети "ВКонтакте".
На фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена. Другая боевая машина, судя по снимкам, приземлилась на крышу и также сильно повреждена.
Как уточнили в Минобороны РФ, 20 сентября у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты. Экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было, пострадавших нет.
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.
На видеозаписи видно, как парашюты не раскрываются и несколько единиц военной техники разбиваются о землю.
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