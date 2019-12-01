ФОТО и ВИДЕО: В страшной аварии в Забайкалье погибли 20 человек

На место ЧП прибыли пять бригад скорой помощи, также из Читы вылетела бригада центра медицины катастроф, в составе которой были нейрохирург, хирург, два анестезиолога, травматолог и несколько медсестер. От Минздрава региона к месту аварии вылетела замминистра, начмед краевой клинической больницы Юлия Зверочкина. Кроме того, на место выехали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

К 13:00 по московскому времени аварийно-спасательные работы были завершены. В ликвидации последствий ДТП участвовали более 30 человек и 11 единиц техники.

Перевозчик Сергей Пнёв сообщил ТАСС, что автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры.

"Мы организовываем перевозки по данному направлению (Сретенск — Чита), но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры", — сказал Пнёв, добавив, что направляется на место ЧП.

Главное управление МЧС по Забайкальскому краю открыло горячую линию. "Звонки принимают психологи МЧС России по номеру 8 (3022) 35-61-61. Помимо оказания психологической поддержки людям по телефону, психологи находятся непосредственно на месте дорожно-транспортного происшествия", — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту падения пассажирского автобуса с моста в реку в Сретенском районе края. Будет дана оценка действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги.