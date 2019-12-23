ФОТО и ВИДЕО | В Петербурге бетоновоз упал в Неву

Инцидент произошел около 04:15 мск возле дома № 16 на Октябрьской набережной. По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.

В ГУ МЧС по Петербургу РБК уточнили, что бетоновоз отнесло течением к дому № 98 по Малоохтинскому проспекту.

В группе ”ДТП и ЧП Санкт-Петербург” в социальной сети ”ВКонтакте” опубликовали видео падения бетоновоза в реку Нева.

На кадрах видно, как бетоновоз обгоняет машину, а затем врезается в здание с правой стороны дороги. От удара машину унесло влево, она задела автомобиль такси, после чего съехала в воду.

Как пишет ”Фонтанка” со ссылкой на очевидца, после падения автомобиля в реку на поверхность воды всплыл человек и звал на помощь, однако потом он пропал из вида.