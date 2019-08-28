28.08.2019, 09:48

ФОТО и ВИДЕО | В Новосибирске рухнула стена дома. Под завалами находятся люди, есть один погибший

дополнено в 11:11
rus.delfi.ee
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Перекрытия рухнули в здании в Новосибирске во время ремонта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он уточнил, что из-под завалов спасен один рабочий. "У него множественные травмы. Однако он жив", — отметил собеседник агентства.

По его словам, под завалами могут оставаться еще до 11 человек.

В пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области агентству подтвердили произошедшее. "Обрушились перекрытия на площади 350 кв. м, под завалами предположительно 12 человек. На место прибыли спасатели, ведутся работы", — сказал представитель пресс-службы.

Реконструируемое здание, где произошло обрушение, принадлежит региональному филиалу "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), сообщили агентству в отделе архитектуры и строительства администрации Ленинского района Новосибирска.

"Здание по улице Ударной 1/1а принадлежит СГК, они там в 2019 году начали реконструкцию, закупили новое оборудование", — сказал собеседник агентства.

По его данным, здание было построено "в 1970-х годах или даже раньше".

ТАСС сообщает, что как минимум два человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух", — сказал собеседник агентства.

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП.

"Газета.ру" пишет, что Сибирская генерирующая компания уточнила информацию по пострадавшим. В момент ЧП на стройке работали восемь человек, а не 10, как сообщалось ранее. Трое успели отбежать в момент обрушения, один рабочий погиб. Спасатели продолжают поиски двух человек, оставшихся под завалами.

Людей из-под завалов приходится буквально раскапывать вручную, сообщает местное издание НГС со ссылкой на бывшего спасателя, который работал в подобных ситуациях.

”Сложность в том, что это кирпичная кладка. Соответственно это не плита, которую можно поднять краном. Здесь нужно вручную каждый кирпичик и осколок вынести, очистить площадь. Их нельзя убрать лопатой, только вручную. Я на подобных завалах работал: стирал насквозь несколько пар перчаток и пальцы в кровь”, — рассказал спасатель.

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