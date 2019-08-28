ФОТО и ВИДЕО | В Новосибирске рухнула стена дома. Под завалами находятся люди, двое погибли

По его словам, под завалами могут оставаться еще до 11 человек.

В пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области агентству подтвердили произошедшее. "Обрушились перекрытия на площади 350 кв. м, под завалами предположительно 12 человек. На место прибыли спасатели, ведутся работы", — сказал представитель пресс-службы.

Реконструируемое здание, где произошло обрушение, принадлежит региональному филиалу "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), сообщили агентству в отделе архитектуры и строительства администрации Ленинского района Новосибирска.

"Здание по улице Ударной 1/1а принадлежит СГК, они там в 2019 году начали реконструкцию, закупили новое оборудование", — сказал собеседник агентства.

По его данным, здание было построено "в 1970-х годах или даже раньше".

ТАСС сообщает, что как минимум два человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух", — сказал собеседник агентства.

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП.