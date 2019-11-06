ФОТО и ВИДЕО | В Норильске неподалеку от играющих детей рухнула девятиэтажка

Инцидент произошел 5 ноября. На записи видно, что в момент обрушения здание было огорожено забором, однако рядом с ним играли дети. Этот факт возмутил некоторых жителей. Они рассказали в соцсетях, что возле аварийного дома часто можно было видеть детей, поскольку здание было плохо оцеплено, пишет МК.

Как пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации Норильска, обрушение было намеренным, “ничего само не падало”. Там также заверили, что дом был огорожен должным образом. К тому же ребята находились на почтительном расстоянии от дома.

“Там достаточно далеко жилой дом и двор, дети просто с горки скатывались”, — рассказали в горадминистрации Норильска.

Тем не менее, при падении строения раздался сильный грохот, и поднялись клубы пыли, из-за чего дети испугались и убежали.

Отмечается, что девятиэтажка была пустой и готовилась к сносу, поэтому никто не пострадал.