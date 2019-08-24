ФОТО и ВИДЕО: В Москве отмечают 350-летие российского флага. Что не так с праздником?

Праздничные мероприятия в честь 350-летия государственного флага России на проспекте академика Сахарова к 14:00 посетили более 70 тысяч человек, сообщил сайт мэрии Москвы в субботу, передает "Интерфакс".

"Медуза" пишет, что на подходе к месту проведения митинга-концерта в честь Дня флага задержаны десять участников ”бессрочного протеста”, сообщает ”ОВД-Инфо” в телеграм-канале.

Задержание проводили сотрудники Центра ”Э”. Шестерых задержанных везут в ОВД города Московский в Новой Москве, остальных отпустили без составления протокола.

На 24 августа планировалось провести две акции протеста за свободные выборы, но их не согласовали.

Ранее сообщалось, что концерт организуют Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев (объединяет обладателей звания Герой России). 21 августа стало известно, что на акцию заставляют прийти бюджетников. ”Медузе” удалось выяснить, что на митинг также приедут жители других регионов и даже платная массовка.