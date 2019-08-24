ФОТО и ВИДЕО: В Москве отмечают 350-летие российского флага. Что не так с праздником?

В Москве отпраздновать 350-летие российского флага собралось 70 тысяч человек. СМИ сообщает, что некоторых заставили прийти на концерт, а кого-то привезли из других регионов.
Праздничные мероприятия в честь 350-летия государственного флага России на проспекте академика Сахарова к 14:00 посетили более 70 тысяч человек, сообщил сайт мэрии Москвы в субботу, передает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что концерт организуют Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев (объединяет обладателей звания Герой России). 21 августа стало известно, что на акцию заставляют прийти бюджетников. ”Медузе” удалось выяснить, что на митинг также приедут жители других регионов и даже платная массовка.
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