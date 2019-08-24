24.08.2019, 16:14

ФОТО и ВИДЕО: В Москве отмечают 350-летие российского флага. Что не так с праздником?

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Venemaa lipp
Venemaa lippFoto: Kirill Kukhmar, Kirill Kukhmar/TASS

В Москве отпраздновать 350-летие российского флага собралось 70 тысяч человек. СМИ сообщает, что некоторых заставили прийти на концерт, а кого-то привезли из других регионов.

Праздничные мероприятия в честь 350-летия государственного флага России на проспекте академика Сахарова к 14:00 посетили более 70 тысяч человек, сообщил сайт мэрии Москвы в субботу, передает "Интерфакс".

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Наша делегация с главой городского округа Истра А.Г. Вихаревым принимает участие в митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова в Москве. В масштабном мероприятие участвуют известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели, а также звезды российской эстрады. #Истра #деньфлагаРФ #РФ #митингконцерт #Москва #проспектСахарова #российскийсоюзветерановафганистана #клубгероевСССР #героиРФ #кавалерыорденаславы #флаг #триколор #символроссии #впередроссия #спраздникомстрана #будьвкурсе #намневсеравно

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"Медуза" пишет, что на подходе к месту проведения митинга-концерта в честь Дня флага задержаны десять участников ”бессрочного протеста”, сообщает ”ОВД-Инфо” в телеграм-канале.

Задержание проводили сотрудники Центра ”Э”. Шестерых задержанных везут в ОВД города Московский в Новой Москве, остальных отпустили без составления протокола.

На 24 августа планировалось провести две акции протеста за свободные выборы, но их не согласовали.

Ранее сообщалось, что концерт организуют Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев (объединяет обладателей звания Герой России). 21 августа стало известно, что на акцию заставляют прийти бюджетников. ”Медузе” удалось выяснить, что на митинг также приедут жители других регионов и даже платная массовка.

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