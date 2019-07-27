ФОТО и ВИДЕО: В Москве митингуют за допуск независимых кандидатов к выборам. Задержания начались заранее

Видео задержания Любови Соболь. Она собиралась приехать к мэрии Москвы Видео: Алексей Коростелёв / Дождь pic.twitter.com/naYo5tvBIG — Телеканал Дождь (@tvrain) 27 июля 2019 г.





13:42 Площадку около мэрии расчистили и закрыли проходы, сообщает корреспондент "Новой газеты".

13:39 80 задержанных. Сотрудники полиции выдавливают всех, в том числе журналистов, с Тверской улицы от мэрии Москвы в сторону Пушкинской площади. Со стороны Пушкинской площади проход в сторону мэрии полностью перекрыт, полицейские идут в два ряда, передают "Открытые медиа".

13:36 "МБХ" оценивает число задержанных минимум в 70 человек. Ближе к официальному началу акции у мэрии полиция в шлемах и с дубинками начала перекрывать сторону дороги у мэрии и теснить людей живым щитом.

13:36 На Тверской задержали двух пенсионерок, пишет "Новая газета". Они предъявили пенсионные документы, но это не возымело действия. Плачущих женщин отправили в автозак. Также задержан мужчина, державший в руках как плакат два конверта с надписями "пират" и "мармелад" ("Пират мармелад - название магазина сладостей).

Задержали плачущих пенсионерок. 65 человек как минимум задержаны. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/2s1LWWrXAK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июля 2019 г.







13:29 Задержаны уже как минимум 52 человека — "МБХ медиа".

13:26 Корреспондент Znak.com услышал инструкции полицейским по рации: "Если это пресса, то пресса, а если дебилы с телефонами, то пинайте их отсюда".

13:22 У мэрии на время пропал мобильный интернет, передает корреспондент "Дождя". О перебоях также сообщают журналисты "Новой газеты".

13:19 Уже около 40 задержанных.

13:14 Число задержанных выросло до 31 человека. У журналистов тщательно проверяют пресс-карты и редакционные задания. "ОВД-Инфо" пишет, что в основном задерживают прохожих, которые не отказываются показывать свои документы или просто гуляют. Очевидцы сообщают, что полицейские эвакуируют кафе вблизи Тверской улицы.

13:14 "Открытые медиа": "Силовики просят не скапливаться и не мешать проходу граждан — и при этом сами делают именно это, их тут в разы больше, чем обычных людей".

13:04 По данным "МБХ медиа", у мэрии уже задержан 21 человек.

12:47 Издание Baza пишет, что руководителям всех отделов полиции Москвы разослали список независимых кандидатов, которых нужно задерживать в первую очередь. Помимо уже задержанных Гудкова, Галяминой, Жданова, Яшина в нем значатся Анастасия Брюханова, Кирилл Гончаров, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас.

Этот документ разослали вчера руководителям всех отделов полиции Москвы, которые будут участвовать в мероприятиях на Тверской.

Список людей, которых будут на митинге задерживать в первую очередь. pic.twitter.com/65L5VdewKF

— baza (@bazabazon) 27 июля 2019 г.

12:36 Задержана Юлия Галямина. После обысков в штабе и дома она ночевала у друзей.

12:26 Дмитрия Гудкова задержали. "Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке. Везут в ОВД Коптево", — сообщил он в Telegram. Его супруга Валерия, которая ехала следом на другой машине, сообщает, что ее тормозят "на каждом километре" по дороге в ОВД Коптево: "по нашей машине объявлен план "Перехват".

12:29 На станции метро "Новослободская" полиция выборочно переписывает паспортные данные у людей и заставляет подписать предупреждение об ответственности за участие в несанкционированном митинге, сообщил "МБХ медиа" член Либертарианской парии Александр Фритцлер.

12:24 На выходе из метро на Пушкинской площади сотрудники полиции выборочно проверяют вещи, передает корреспондент "Открытых медиа". Идти в сторону мэрии не запрещают, но вниз к Манежной площади можно пройти только через рамки металлоискателей. Тротуары отгорожены от мостовой металлическими оградами, вдоль Тверской стоят полицейские.