ФОТО и ВИДЕО: В Москве митингуют за допуск независимых кандидатов к выборам. Задержания начались заранее

13:42 Площадку около мэрии расчистили и закрыли проходы, сообщает корреспондент "Новой газеты".
13:39 80 задержанных. Сотрудники полиции выдавливают всех, в том числе журналистов, с Тверской улицы от мэрии Москвы в сторону Пушкинской площади. Со стороны Пушкинской площади проход в сторону мэрии полностью перекрыт, полицейские идут в два ряда, передают "Открытые медиа".
13:36 "МБХ" оценивает число задержанных минимум в 70 человек. Ближе к официальному началу акции у мэрии полиция в шлемах и с дубинками начала перекрывать сторону дороги у мэрии и теснить людей живым щитом.
13:36 На Тверской задержали двух пенсионерок, пишет "Новая газета". Они предъявили пенсионные документы, но это не возымело действия. Плачущих женщин отправили в автозак. Также задержан мужчина, державший в руках как плакат два конверта с надписями "пират" и "мармелад" ("Пират мармелад - название магазина сладостей).
13:29 Задержаны уже как минимум 52 человека — "МБХ медиа".
13:26 Корреспондент Znak.com услышал инструкции полицейским по рации: "Если это пресса, то пресса, а если дебилы с телефонами, то пинайте их отсюда".
13:22 У мэрии на время пропал мобильный интернет, передает корреспондент "Дождя". О перебоях также сообщают журналисты "Новой газеты".
13:19 Уже около 40 задержанных.
13:14 Число задержанных выросло до 31 человека. У журналистов тщательно проверяют пресс-карты и редакционные задания. "ОВД-Инфо" пишет, что в основном задерживают прохожих, которые не отказываются показывать свои документы или просто гуляют. Очевидцы сообщают, что полицейские эвакуируют кафе вблизи Тверской улицы.
13:14 "Открытые медиа": "Силовики просят не скапливаться и не мешать проходу граждан — и при этом сами делают именно это, их тут в разы больше, чем обычных людей".
13:04 По данным "МБХ медиа", у мэрии уже задержан 21 человек.
12:47 Издание Baza пишет, что руководителям всех отделов полиции Москвы разослали список независимых кандидатов, которых нужно задерживать в первую очередь. Помимо уже задержанных Гудкова, Галяминой, Жданова, Яшина в нем значатся Анастасия Брюханова, Кирилл Гончаров, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас.
12:36 Задержана Юлия Галямина. После обысков в штабе и дома она ночевала у друзей.
12:26 Дмитрия Гудкова задержали. "Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке. Везут в ОВД Коптево", — сообщил он в Telegram. Его супруга Валерия, которая ехала следом на другой машине, сообщает, что ее тормозят "на каждом километре" по дороге в ОВД Коптево: "по нашей машине объявлен план "Перехват".
12:29 На станции метро "Новослободская" полиция выборочно переписывает паспортные данные у людей и заставляет подписать предупреждение об ответственности за участие в несанкционированном митинге, сообщил "МБХ медиа" член Либертарианской парии Александр Фритцлер.
12:24 На выходе из метро на Пушкинской площади сотрудники полиции выборочно проверяют вещи, передает корреспондент "Открытых медиа". Идти в сторону мэрии не запрещают, но вниз к Манежной площади можно пройти только через рамки металлоискателей. Тротуары отгорожены от мостовой металлическими оградами, вдоль Тверской стоят полицейские.
Ученые назвали десять самых позорных грамматических ошибок
Гибель в море? Кличко нашли в горящей яхте
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Сумма штрафа для выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки