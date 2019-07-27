ФОТО и ВИДЕО: Уже 435 задержанных на митинге. Москвичи бьются с ОМОНом за честные выборы

16:26 435 человек задержали на митинге в Москве, сообщает "ОВД-Инфо".

16:25 Видео жесткого задержания опубликовано твиттером BBC

"Это наша улица, мы тоже можешь здесь ходить". Жесткое задержание в центре Москвы. Здесь сейчас проходит акция за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. pic.twitter.com/mR3zmgiydJ — bbcrussian (@bbcrussian) July 27, 2019

16:20 СМИ сообщают о 389 задержанных.

16:15 "МБХ Медиа" сообщает, что священник пропускает людей из Столешникова переулка через церковь. Полиция применяет дубинки.

16:10 "В Столешниковом переулке настоящая бойня. Полиция бьет людей дубинками, жестко разгоняет митингующих", — пишет "Новая газета"

15:42 Задержано 352 человека — "ОВД Инфо".

15:22 Фотограф "Известий" сообщил, что его ударили электрошокером, передает "Сноб".

15:20 По официальным данным ГУ МВД по Москве, "за нарушения общественного порядка" задержано 295 человек. "Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы", — говорится в сообщении. Напомним, полиция еще перед началом акции задерживала всех подряд, включая случайных прохожих, гуляющих, пенсионеров.

15:18 Число задержанных увеличилось до 317 человек.

15:05 Первому задержанному на Тверской, дизайнеру Константину Коновалову, отказывают в медицинской помощи. Полицейские повредили ему ногу и сломали AirPods. Как сообщает "Апология протеста", прибывшие врачи потребовали от полицейских отвести Коновалова на рентген, но те не разрешили. Мужчине сделали укол обезболивающего, но его действие уже прошло. Полиция отказывается повторно вызывать врача.

14:55 Общее число задержанных составляет 264 человека — "ОВД Инфо".

14:51 Задержан Александр Соловьев — один из независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации.

14:42 Муниципальный депутат Филевского парка Вадим Коровин, у которого ранее прошли обыски, сообщил информацию о своем задержании. Его везут в ОВД Раменки. Ранее он писал в Twitter, что его автомобиль внесли в ориентировку, "аж движение перекрывали". Он также узнал, что находится в "оперативном розыске".

14:42 Ни к кому из задержанных не пускают адвокатов, сообщает "Апология протеста". "Похоже на центральное указание", — пишет канал.

14:39 Люди начали прорываться на Тверскую через Малый Гнездниковский переулок, передает корреспондент "МБХ медиа".

14:38 211 задержанных — "ОВД Инфо".

14:32 На "Пушкинской" сотрудники Росгвардии начали надевать шлемы и применили дубинки, передает корреспондент "Медузы". Корреспонденты "Медиазоны" сообщают, что напротив ресторана "Армения" протестующие снесли ограждения, полиция применяет дубинки.

14:27 Полиция зачистила территорию перед мэрией Москвы, протестующих оттеснили в соседние переулки и ниже по Тверской улице.

14:10 "ОВД Инфо" уточнило данные о задержанных: 140 человек.

14:04 По данным "ОВД-Инфо", до начала митинга у здания мэрии задержали 89 человек.

13:59 У Брюсова переулка ОМОН и полиция взяли людей в кольцо.

13:55 Полиция запрещает работать журналистам, применяют силу, пишет Znak.com. Собравшиеся на Тверской скандируют: "Допускай!", "Позор", "Мусора — позор России".

13:49 Любовь Соболь задержали по пути к мэрии.

Видео задержания Любови Соболь. Она собиралась приехать к мэрии Москвы

Видео: Алексей Коростелёв / Дождь pic.twitter.com/naYo5tvBIG

— Телеканал Дождь (@tvrain) 27 июля 2019 г.



13:42 Площадку около мэрии расчистили и закрыли проходы, сообщает корреспондент "Новой газеты".

13:39 80 задержанных. Сотрудники полиции выдавливают всех, в том числе журналистов, с Тверской улицы от мэрии Москвы в сторону Пушкинской площади. Со стороны Пушкинской площади проход в сторону мэрии полностью перекрыт, полицейские идут в два ряда, передают "Открытые медиа".

13:36 "МБХ" оценивает число задержанных минимум в 70 человек. Ближе к официальному началу акции у мэрии полиция в шлемах и с дубинками начала перекрывать сторону дороги у мэрии и теснить людей живым щитом.