ФОТО и ВИДЕО: Убийство, которое всколыхнуло Россию. В Саратове прощаются с девятилетней Лизой Киселевой

Отпевание проходит в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. По периметру храма дежурят наряды полиции и волонтеры с траурными повязками. Для горожан организованы бесплатные автобусы к месту прощания.
Напомним, девочка пропала 9 октября. Рано утром она пошла в школу, но не появилась там. Ее поисками занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на 11 октября девочку нашли мертвой. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний ранее судимый местный житель Михаил Туватин. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
Туватин сознался в убийстве девочки. Он рассказал, что самовольно занял бесхозный гараж и установил там новый замок. Проходившая мимо Лиза якобы спросила у мужчины, его ли этот гараж. Туватин, по его словам, испугался разоблачения, затащил девочку внутрь и убил.
12 октября суд арестовал Туватина, сообщается на сайте СУ СКР по Саратовской области. Избрание меры пресечения происходило в закрытом режиме в городе Энгельсе рядом с Саратовом ради обеспечения безопасности участников процесса.
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