ФОТО и ВИДЕО: Убийство, которое всколыхнуло Россию. В Саратове прощаются с девятилетней Лизой Киселевой

Отпевание проходит в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. По периметру храма дежурят наряды полиции и волонтеры с траурными повязками. Для горожан организованы бесплатные автобусы к месту прощания.

Тихий зеленый район провинциального Саратова. Сделал несколько фото практически рядом с домом. Погибла 9-летняя Лиза Киселева. Задушена рецидивистом. pic.twitter.com/vcH0pQAs8z — Мизантроп (@madly_hating) 12 октября 2019 г.

Напомним, девочка пропала 9 октября. Рано утром она пошла в школу, но не появилась там. Ее поисками занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на 11 октября девочку нашли мертвой. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний ранее судимый местный житель Михаил Туватин. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".

Туватин сознался в убийстве девочки. Он рассказал, что самовольно занял бесхозный гараж и установил там новый замок. Проходившая мимо Лиза якобы спросила у мужчины, его ли этот гараж. Туватин, по его словам, испугался разоблачения, затащил девочку внутрь и убил.

12 октября суд арестовал Туватина, сообщается на сайте СУ СКР по Саратовской области. Избрание меры пресечения происходило в закрытом режиме в городе Энгельсе рядом с Саратовом ради обеспечения безопасности участников процесса.