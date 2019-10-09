ФОТО и ВИДЕО | Страшное ДТП в центре Петербурга: машина вылетела на тротуар и сбила насмерть иностранца

"По предварительной информации, на перекрестке Гороховой и канала Грибоедова 53-летний водитель Toyota совершил столкновение с BMW (водитель 1984г.р.), после чего Toyota вынесло на тротуар, где автомобиль совершил наезд на пешехода", — сообщили в пресс-службе ГИБДД Петербурга.

Пешеход погиб на месте аварии. Это мужчина, ему 56 лет. По предварительным данным, он — гражданин Китая.

Свидетели аварии описали, как происходили события.

"BMW поехал, когда еще Toyota из-за угла не показалась. А BMW не видела Toyota из-за грузового микроавтобуса", — рассказали очевидцы.