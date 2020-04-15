15.04.2020, 12:56

ФОТО и ВИДЕО | Пропускной режим в Москве создал огромные очереди в метро

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С 15 апреля в столице России начал действовать пропускной режим, связанный с карантинными мерами. В первое жу утро в метро образовались столпотворения людей, критичные для безопасности граждан во время эпидемии.

Основная часть "людских пробок" пришлась на пиковое время — 7 утра. Фото столпотворений людей в вестибюлях различных станций московского метрополитена заполонили соцсети.

Люди жаловались на то, что пропуска проверяет недостаточное число блюстителей порядка.

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А кто-то и вовсе не сумел рассмотреть, сколько там впереди полицейских.

Прогнозы пользователей соцсетей относительно собственного здоровья не самые радужные.

Мэр российской столицы в своем твиттере отреагировал на жалобы граждан.

Только после заявления Собянина ситуацию изданию "Ведомости" прокомментировали в главном управлении МВД по Москве. По сути на претензии москвичей и мэра там не ответили.

"Столичная полиция информирует, что с 15 апреля на территории Московского метрополитена сотрудники полиции проверяют наличие специальных цифровых пропусков у пассажиров при входе на станции метрополитена. В связи с этим возможны затруднения прохода граждан", — сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

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