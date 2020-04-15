ФОТО и ВИДЕО | Пропускной режим в Москве создал огромные очереди в метро

С 15 апреля в столице России начал действовать пропускной режим, связанный с карантинными мерами. В первое жу утро в метро образовались столпотворения людей, критичные для безопасности граждан во время эпидемии.
Основная часть "людских пробок" пришлась на пиковое время — 7 утра. Фото столпотворений людей в вестибюлях различных станций московского метрополитена заполонили соцсети.
То не собирайтесь, то толпу собирают. В метро только по пропуску. Едва протиснулись. pic.twitter.com/DNExNtnLnn— Komarova Katerina (@upryamka) April 15, 2020
Люди жаловались на то, что пропуска проверяет недостаточное число блюстителей порядка.
@MosSobyanin— здесь 100% мясо (@King_Ondatra) April 15, 2020
Сергей Семёнович! Вот так на входе в метро Ховрино проверяют пропуска. 2 сотрудника полиции. И по громкой связи: "Избегайте скопления людей!" pic.twitter.com/KcY7pTSmTS
А кто-то и вовсе не сумел рассмотреть, сколько там впереди полицейских.
Фотку скинули вон . Метро Кантемировская сейчас pic.twitter.com/zQp0mPSChS— Dmitry (@berserkerr89) April 15, 2020
Прогнозы пользователей соцсетей относительно собственного здоровья не самые радужные.
Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD— Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020
Мэр российской столицы в своем твиттере отреагировал на жалобы граждан.
Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 15, 2020
Только после заявления Собянина ситуацию изданию "Ведомости" прокомментировали в главном управлении МВД по Москве. По сути на претензии москвичей и мэра там не ответили.
"Столичная полиция информирует, что с 15 апреля на территории Московского метрополитена сотрудники полиции проверяют наличие специальных цифровых пропусков у пассажиров при входе на станции метрополитена. В связи с этим возможны затруднения прохода граждан", — сообщили в пресс-службе полиции Москвы.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Кого из знаменитостей потерял мир из-за коронавируса
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси выше, чем в мире
Итальянцы в замешательстве от русской "таблетки от Covid-19"
Хантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию