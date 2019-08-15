ФОТО и ВИДЕО | Под Москвой в поле экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем(21)
Самолет А321 авиакомпании “Уральские авиалинии” совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского, передает “Медуза”.
Самолет А321 авиакомпании “Уральские авиалинии” совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского, передает “Медуза”.
Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся.
В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.
В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.
Самолёт А321 приземлился в открытом поле в Раменском районе Подмосковья после отказа оборудования. pic.twitter.com/nP3MHYzxV8— baza (@bazabazon) August 15, 2019
Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f— романтика окраин (@artemiyplk) 15 August 2019
Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f— романтика окраин (@artemiyplk) 15 August 2019
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