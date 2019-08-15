15.08.2019, 08:30

ФОТО и ВИДЕО | Под Москвой в поле экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем

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Самолет А321 авиакомпании “Уральские авиалинии” совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского, передает “Медуза”.

Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся.

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

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