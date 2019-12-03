ФОТО и ВИДЕО: Под Белгородом обрушилась часть многоквартирного дома. Сообщают о взрыве газа(4)
В Белгородской области России в жилом доме произошел взрыв газа. Обрушилась стена здания. По данным региональной прокуратуры, пострадали шесть человек. Под завалами может находиться еще один человек.
Нашли тело в реке: подробности убийства пропавшей школьницы
Россиянка умерла после трех дней жестоких иcтязаний
Кто она, русская невеста наследника знаменитой династии
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева