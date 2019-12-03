ФОТО и ВИДЕО: Под Белгородом обрушилась часть многоквартирного дома. Сообщают о взрыве газа

В четырехэтажном многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа. Частично обрушилась стена. Всего в доме прописаны 24 человека, 18 эвакуированы.

В МЧС России сообщили о пяти пострадавших. Из-под завалов извлекли женщину. По данным региональной прокуратуры, пострадали шесть человек. Детей среди них нет.

Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир, сообщил источник в экстренных службах.