ФОТО и ВИДЕО: Под Белгородом обрушилась часть многоквартирного дома. Сообщают о взрыве газа(5)
В Белгородской области России в жилом доме произошел взрыв газа. Обрушилась стена здания. По данным региональной прокуратуры, пострадали шесть человек. Под завалами может находиться еще один человек.
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