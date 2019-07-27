ФОТО и ВИДЕО: Почти 700 задержанных на митинге. Москвичи бьются с ОМОНом за честные выборы

Порталы Newsrucom, Медуза и "Новая газета" представляют онлайн-хронику событий(время мск):

19:40 По сообщению "Новой газеты", с клумбы [во время протестов клумба на Трубной превращается в трибуну для выступающих] вещает незарегистрированный кандидат Иван Кульнев:

"Посмотрите, кого на нас натравили — у них еще молоко на губах не обсохло!» [про молодых росгвардейцев] <...>«Вы показали всем пример. Всем, кто сидят дома! Вы доказали, что вы можете приходить"

19:38 Сегодняшний митинг за 60 секунд

19:36 Еще одно видео с сегодняшней акции. Кто-то надеется, что его посмотрит Дональд Трамп.