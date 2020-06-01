ФОТО и ВИДЕО | Название поселка в Забайкалье поменяли на ”Путин вор”. Полиция начала искать авторов надписи

Утром новую надпись изменили на прежнюю.

Первые фото опубликовали в чате поселка в Viber ”Агинское 24/7”. Спустя некоторое время их удалили. Позже фото разошлось по местным группам в социальных сетях, пишет "Дождь".

Пресс-служба краевого МВД отказалась комментировать надпись. В администрация Агинского района сказали порталу ”Забньюс”, что такая надпись не появлялась. Как пишет ”Чита.ру”, позже глава района Андрей Дашин написал в чате в Viber ”Новости городского округа”, что появление надписи — ”глупый инцидент”.

”Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш посёлок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нём”,— заявил Дашин и призвал жителей ”вместе идти вперед и достойно с настоящей любовью относиться к своей малой Родине”.

Источник ”МК в Чите” сообщил, что полиция уже ищет авторов надписи.

ХАХАХА, все СМИ закрывают

на первом фото видно, как бегут люди разбирать буквы, сотрудники администрации наверное ))

В Агинском округе опровергли создание надписи про Путина на сопке pic.twitter.com/QUWuBWW2W1 — Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) June 1, 2020

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.