ФОТО И ВИДЕО | Москву парализовали десятки "скорых" с зараженными COVID-19

Так, по данным издания "Life", заторы образовались на подъезде к Федеральному клиническому центру высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в городе Химки Московской области.

Отмечается, что за сутки медицинский центр уже разместил более 100 человек, однако пробка из карет скорой помощи все еще есть. По словам очевидцев, в ней стоит около 50 машин.

Вы видели когда-либо пробки из «скорых»? Нет? А вот в москве это происходит сегодня. Зато поиграли в «каникулы» вместо карантина. Зато порассуждали на тему «а в Швеции», «а в Беларуси», про масонский заговор и т.д. И это при том, что в москве до сих пор не закрыто метро. Успехов. pic.twitter.com/EvxBSmaDlR — Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 10, 2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме, пишут "Известия".

"Больницы в Москве в условиях распространения коронавируса работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме", - сказал он.

По состоянию на субботу, 11 апреля, в России зафиксировано 13 584 случая коронавируса. За прошедшие сутки количество зараженных увеличилось на 1 667 человек. От COVID-19 скончались уже 106 человек, из них 16 - за последние сутки.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!