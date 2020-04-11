ФОТО И ВИДЕО | Москву парализовали десятки "скорых" с зараженными COVID-19

Так, по данным издания "Life", заторы образовались на подъезде к Федеральному клиническому центру высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в городе Химки Московской области.
Отмечается, что за сутки медицинский центр уже разместил более 100 человек, однако пробка из карет скорой помощи все еще есть. По словам очевидцев, в ней стоит около 50 машин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме, пишут "Известия".
"Больницы в Москве в условиях распространения коронавируса работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме", - сказал он.
По состоянию на субботу, 11 апреля, в России зафиксировано 13 584 случая коронавируса. За прошедшие сутки количество зараженных увеличилось на 1 667 человек. От COVID-19 скончались уже 106 человек, из них 16 - за последние сутки.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Названы сроки окончания карантинного режима из-за COVID-19 в РФ
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Врач, который помог победить оспу, объясняет, что будет дальше
Названы сроки завершения вспышки коронавируса в России