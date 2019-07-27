ФОТО и ВИДЕО: Более 599 задержанных на митинге. Москвичи бьются с ОМОНом за честные выборы

17:37 Корреспондент Би-би-си сообщает, что протестующих, которые убегали от ОМОНа, путистили в храм Космы и Дамиана на Столешниковом переулке.

17:35 Просто одно крутое фото



17:32 Из ОВД "Останкинское" начали отпускать задержанных без составления протокола, пишет "Апология протеста".

17:30 В театральный проезд подтягиваются грузовики

В Театральном проезде так. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/H5TUPiTDBi — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

17:27 На Трубной площади взорвали дымовую шашку и петарду, передают корреспондленты "Новой газеты". Интересно, что в Москве сегодня ни одного футбольного матча. "Спартак" прямо сейчас играет в Тамбове.

17:24 Путь к Госдуме перегорожен грузовиками.

17:20 Протестующие идут в стороную Лубянки

Люди повернули в сторону Лубянки pic.twitter.com/OBbY4qXf5t — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

17:18 Число задержанных перевалило за 560. Полицейским пора начинать учитывать, что их начальство заявило всего о 3500 задержанных. Будет странно, если задержат 4000 из них.

17:17 Протестующие направляются на Лубянку в сторону ЦИКа, сообщает "Медуза".

17:12 Протестующие запели гимн России

Тысячи людей на улицах Москвы поют гимн России.#Допускай pic.twitter.com/O4DLpzoijY — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 27, 2019



17:10 По Петровскому бульвару в сторону Трубной прошли несколько тысяч человек, передают корреспонденты "Медузы". Несколько из тех 3,5 тысяч, что насчитало МВД.

17:08 Полиция начала обыск в студии "Навальный LIVE"

17:05 МВД России сообщило, что в акции приняли участие 3500 человек, из них около 700 человек журналисты. Видимо, мы смотрим видео и фото с какой-то другой акции.

17:03. 520 задержанных.

16:59 Полиция пришла в редакцию телеканала "Дождь". Силовики разговаривают с главным редактором Натальей Синдеевой, сообщает "Новая газета".

16:57 Число задержанных на акции протеста близится к 500

Мундепа Парушину увезли на скорой, мундеп Янкаускас сообщил об избиении, на Большой Дмитровке полиция разбила протестующих на сектора, люди скандируют: «Долой царя».

Онлайн: https://t.co/JMlhGxbEvS pic.twitter.com/evuEoOKXzi

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019

16:54 Твиттер "ОВД-инфо" перечисляет случаи полицейского насилия



16:51 У первого задержанного ещё до акции Константина Коновалова врачи в травмпункте диагностировали перелом ноги. В начале акции он вел репортаж из автозака.

16:48 Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова увезли в суд.

16:42 "Новая Газета" сообщает, что задержания продолжаются. Ждем официальной информации.

16:40 А вот так задерживали в Столешниковом. Жесть.