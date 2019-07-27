ФОТО и ВИДЕО: Более 599 задержанных на митинге. Москвичи бьются с ОМОНом за честные выборы

12:47 Издание Baza пишет, что руководителям всех отделов полиции Москвы разослали список независимых кандидатов, которых нужно задерживать в первую очередь. Помимо уже задержанных Гудкова, Галяминой, Жданова, Яшина в нем значатся Анастасия Брюханова, Кирилл Гончаров, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас.
12:36 Задержана Юлия Галямина. После обысков в штабе и дома она ночевала у друзей.
12:26 Дмитрия Гудкова задержали. "Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке. Везут в ОВД Коптево", — сообщил он в Telegram. Его супруга Валерия, которая ехала следом на другой машине, сообщает, что ее тормозят "на каждом километре" по дороге в ОВД Коптево: "по нашей машине объявлен план "Перехват".
12:29 На станции метро "Новослободская" полиция выборочно переписывает паспортные данные у людей и заставляет подписать предупреждение об ответственности за участие в несанкционированном митинге, сообщил "МБХ медиа" член Либертарианской парии Александр Фритцлер.
12:24 На выходе из метро на Пушкинской площади сотрудники полиции выборочно проверяют вещи, передает корреспондент "Открытых медиа". Идти в сторону мэрии не запрещают, но вниз к Манежной площади можно пройти только через рамки металлоискателей. Тротуары отгорожены от мостовой металлическими оградами, вдоль Тверской стоят полицейские.
12:18 Задержанный Константин Коновалов сообщил из автозака, что полиция задерживает случайных людей. Подтверждения этому публикуют и другие очевидцы.
12:17 Полицейские на Тверской объявляют, что улица закрыта, и просят разойтись. Корреспондентка "Медиазоны" передает, что пройти по Тверской можно.
12:05 Возле мэрии Москвы задержали еще пятерых человек — Дениса Карташова, Александра Суворова, Дарью Корнилову, Ивана Чистакова и Дмитрия Кочергина. По словам последнего, он приехал на митинг из Сочи, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Он катался на скейте у мэрии и фотографировал автозаки, в этот момент его без объяснения причин задержали.
11:51 Полиция потребовала закрыть магазин одежды Calzedonia на Тверской, дом 6 "в целях безопасности", сообщил "МБХ медиа" супруг администратора магазина. По его словам, никаких документов сотрудникам не показывали.
11:49 Задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
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