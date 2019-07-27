ФОТО и ВИДЕО: Более 1000 задержанных на митинге. Москвичи бьются с ОМОНом за честные выборы

19:50 Задержаны минимум 10 человек.

На Трубной площади уже задержано как минимум 10 человек, таким образом общее количество задержанных превысило 700 человек, сообщает корреспондент МБХ медиа pic.twitter.com/TUnjaP638D — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

19:46 Группа сотрудников ОМОН ворвалась в толпу и начала хватать людей, сообщает "Медуза". Это произошло во время выступления политика Ивана Жданова. Люди скандируют: "мы без оружия".

19:45 Лучшая шутка на тему

Два пустых автозака, едущих на встречу, это к удаче или наоборот? — Badamshin (@badamshin_s) July 27, 2019



19:40 По сообщению "Новой газеты", с клумбы [во время протестов клумба на Трубной превращается в трибуну для выступающих] вещает незарегистрированный кандидат Иван Кульнев:

"Посмотрите, кого на нас натравили — у них еще молоко на губах не обсохло!” [про молодых росгвардейцев] <…>”Вы показали всем пример. Всем, кто сидят дома! Вы доказали, что вы можете приходить"

19:38 Сегодняшний митинг за 60 секунд

19:36 Еще одно видео с сегодняшней акции. Кто-то надеется, что его посмотрит Дональд Трамп.

Happening at a Russian protest right now "Putin is a Thief"

Protect our Democracy in America before it is too late! https://t.co/EnTFNoZaUj pic.twitter.com/1I0WH00CSS

— Holly Lee (@LeeHolly81) July 27, 2019

19:33 Полицейские готовят заграждения.

19:20 Примерно 700 человек (оценка "Медузы") собрались на Трубной площади. ОМОН окружает площадь, но никого не задерживает. Пока что.

19:00 Задержаны больше 696 человек — ”ОВД Инфо”.

Это на 166 задержанных больше, чем на акции в поддержку Ивана Голунова. Мы готовы помогать задержанным, в том числе ОВД и судах. Эту помощь мы оказываем из денег, полученных от пожертвований. Поддержите ОВД-Инфо https://t.co/bOpnZVgJTs pic.twitter.com/xQpP2UQ92v — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019





18:50 К станции метро "Трубная", где протестующие и вышедшие на свободу независимые кандидаты намерены собраться позже, согнаны силовики.

18:50 Силовики доставили в отдел полиции по району Фили-Давыдково, четырех несовершеннолетних, сообщает "ОВД Инфо" со ссылкой на очевидца Евгения Сваровского. Позже молодых людей отпустили под обязательство о явке в суд, при этом вернули не все изъятые вещи, кто-то из задержанных обнаружил пропажу денег. Информация о задержании подростков не подтвердилась.

18:30 Протестующие перекрыли Садовое кольцо в районе Цветного бульвара, ОМОН теснит людей.

В Камергерском переулке либертарианцу Андрею Забурдяеву разбили голову дубинкой

Фото из телеграм-канала ”Агит Россия”https://t.co/tu0uXJJm6Z pic.twitter.com/dYrOKqpsBL

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019





18:18 Еще одно видео с сотрудниками полиции, избивающими протестующих.