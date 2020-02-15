ФОТО | Европейский сыр не пройдет! 1,5 тонны еды из ЕС сожгли на Выборгской таможне

По данным Выборгской таможни, общий вес уничтоженного товара составил 1510 килограммов. Вся продукция была изъята у физических лиц при ввозе в Россию и признанных товарами не для личного пользования.

Северо-Западное таможенное управление

В итоге, в печь отправились сыры, а также масло, йогурты, а также рыбная и мясная продукция.





Северо-Западное таможенное управление





Северо-Западное таможенное управление