ФОТО | Доступ к Мемориалу жертвам коммунизма частично ограничен на время ремонта(5)
Riigi Kinnisvara в среду начала работы по ремонту поврежденных памятных досок Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги.
Riigi Kinnisvara в среду начала работы по ремонту поврежденных памятных досок Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги.
Работы продлятся полторы недели и завершатся 2 августа.
В это время мемориал остается открытым для посетителей, но нужно учитывать, что южная, то есть обращенная к городу стена "пути" покрыта и огорожена до 2 августа. Памятник офицерам и скульптуры пчел до этого времени закрыты для посетителей.
Вход на "путь" открыт и параллельная Пирита теэ дорожка также остается открытой для пешеходов как минимум на 1,5 метра в ширину, порядок парковки не меняется. Переход моста входа со стороны Козе теэ полностью огорожен до конца июля.
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