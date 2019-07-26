ФОТО | Доступ к Мемориалу жертвам коммунизма частично ограничен на время ремонта

Работы продлятся полторы недели и завершатся 2 августа.

В это время мемориал остается открытым для посетителей, но нужно учитывать, что южная, то есть обращенная к городу стена "пути" покрыта и огорожена до 2 августа. Памятник офицерам и скульптуры пчел до этого времени закрыты для посетителей.

Вход на "путь" открыт и параллельная Пирита теэ дорожка также остается открытой для пешеходов как минимум на 1,5 метра в ширину, порядок парковки не меняется. Переход моста входа со стороны Козе теэ полностью огорожен до конца июля.