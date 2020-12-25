ФОТО | Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Рязанской области

Всего в момент аварии в автобусе находились 26 человек.

Водитель опрокинувшегося автобуса мог уснуть за рулем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, куда направлялся автобус.

”По той информации, которая есть у наших сотрудников, одна из версий — водитель уснул за рулем”, — сказали в ведомстве.

Фото: Управление МВД России по Рязанской области

Управление МВД России по Рязанской области сообщило, что, по предварительной информации, 32-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

О том, что водитель автобуса уснул за рулем, также рассказал ТАСС вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. По его словам, дорога на месте ДТП была обработана. ”Но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии”, — сказал он. Вице-губернатор отметил, что окончательно причину аварии установит следствие.

Фото: Управление МВД России по Рязанской области

Автобус, следовавший из Москвы в Волгоград, перевернулся ночью на 247-м км трассы Р-22. Всего в момент аварии в автобусе находились 26 человек. По последним данным, четверо из них погибли, еще 11 человек госпитализированы.

Как ранее рассказал ”РИА Новости” руководитель Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов, среди пострадавших есть пятеро несовершеннолетних. Десятилетний мальчик и 17-летняя девушка находятся в реанимации, еще троих детей доставили в травматологию.

Фото: Управление МВД России по Рязанской области

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