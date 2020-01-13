Финские банки отказались обслуживать счета приближенного к Путину российского миллиардера

Согласно заключению суда, российскому бизнесмену также предстоит оплатить расходы ответчиков в лице Handelsbanken, Nordea, OP и финского филиала Danske Bank на общую сумму 530 тысяч евро.

Handelsbanken в феврале 2018 года заблокировал попытки перевода 210 тысяч евро на счёт Ротенберга из-за границы. Другие вышеупомянутые банки отказались принимать его платежи со счёта в Handelsbanken на счета своих клиентов — тем, кому предназначались переводы. То есть, по сути, будучи гражданином Финляндии, миллиардер не мог даже оплатить счета за электричество, штрафы или налоги.

Обоснованием для таких решительных мер финансовые организации назвали американские санкции — Борис Ротенберг включен в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list / SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

ОФАК — это подразделение министерства финансов США, оно занимается вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики. То, что в санкционном списке Европейского Союза имя Бориса Ротенберга не значится, банки не смутило. По их мнению, обслуживание лица из американского ”чёрного списка” может поставить под угрозу их финансовую деятельность.