Financial Times: родственники Башара Асада купили 19 апартаментов в ”Москва-Сити”

18 апартаментов и офисных помещений расположены в комплексе ”Город столиц”. Их площадь колеблется от 102 до 233 квадратных метров. В башне ”Федерация” родственники Асада купили недвижимость площадью 1243 квадратных метра. Кроме того, недалеко от ”Москва-Сити” находится трехкомнатная квартира, которой владеет семья. Вся недвижимость оценивается в 40 миллионов долларов. Только четыре объекта используют в качестве жилья, один сдают в аренду, но большинство не используют в коммерческих целях.

Недвижимостью владеют двоюродные братья Асада, которые находятся под международными санкциями, и их родственники. Больше других — 13 объектов недвижимости стоимостью 22,3 миллиона долларов — купил двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф и связанные с ним российские компании. Для покупки использовали сложную схему кредитования, характерную для отмывания денег, отмечают авторы расследования Global Witness. Одна из компаний Хафиза Махлуфа получала услуги в Сбербанке; в банке это не комментировали.

Бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов сказал FT, что родственники Башара Асада купили недвижимость в Москве из-за введенных против них санкций стран Запада. ”Вполне естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, где они могут быть уверены, что с ними ничего не случится”, — сказал он.