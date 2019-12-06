Фигуранта ”московского дела” Егора Жукова приговорили к трем годам условно

Кунцевский районный суд Москвы приговорил к трем годам условно фигуранта ”московского дела” Егора Жукова. Об этом сообщает корреспондент ”Медузы” из зала суда, пишет "Медуза".
Также суд запретил Жукову на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней.
Жукова обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Поводом для уголовного преследования стали четыре ролика с ютьюб-канала Жукова. Обвиняемый не признал вину.
Егор Жуков был арестован в начале августа по обвинению в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля в центре Москвы. Позднее обвинение по этой статье сняли и предъявили новое — в публичных призывах к экстремизму. 3 сентября Жукова перевели под домашний арест.
Жуков — студент Высшей школы экономики, видеоблогер и один из самых известных фигурантов ”московского дела”. В его поддержку была развернута широкая общественная кампания с участием ”Новой газеты”, ”Эха Москвы” и рэпера Оксимирона.
6 декабря суды вынесут приговоры еще трем фигурантам ”московского дела” — Никите Чирцову, Павлу Новикову и Владимиру Емельянову.
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