”Фиг вам, а не "Катюша": Красовский устроил скандал на латвийском YouTube-канале

”Я не могу себе представить большой культурны фестиваль русских с закрытием всей Латвии. Давайте русскую культуру, будем петь русские песни, будем танцевать русские пляски, вспомним ”Катюшу”. Это возможно?”, — задал он вопрос ведущим ”И грянул Грэм”.

”В Риге — это возможно. В Даугавпилсе — это возможно, там, где много русских. Есть ”Татьянин день”, в рамках которого звучат и фольклорные произведения на русском. На 9 мая у памятника Героям Освободителям собираются более 200 тысяч человек, где звучит ”Катюша” и песни военных лет на русском”, — ответил ведущий.

Красовский не был удовлетворен ответом и продолжил спор на эту тему.

”Мы в Москве даже район ”Перово” не закроем под фестиваль азербайджанцев, а вы Латвию закроете под фестиваль России? Нет! Потому что большинство латышей будет против. Правительство Латвии антирусское. Мэрия была русской при главе Ниле Ушакове. Вы говорите: ”Да, возможно”, а я вам говорю, что невозможно. Потому что я не вру и не лицемерю, а вы врете и лицемерите”, — эмоционально сказал Красовский, показав фигу.

Также в интервью журналист рассказал о карантине в России и мерах, которые принимаются для борьбы с распространением вируса. Ответил на вопросы о ВИЧ, а также рассказал о том, считает ли Россию гомофобной страной. Красовский поделился тем, почему его не допустили до выборов в мэры Москвы, и как сексуальная ориентация влияет на политический выбор россиян. Порассуждал о нерукопожатности среди либералов и консерваторов. Журналист ответил на вопросы о подыгрывании власти, работе на RT, поездках в Крым и двуличии.