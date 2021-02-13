ФБК нашел в сюжетах Mash и ”России 1” о ”дворце Путина” бассейн, купели и вход в бункер

В ролике показан фрагмент из сюжета ”России 1”, где рассказывается о гостиничных номерах на первом этаже здания.

”Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрытая, за ней комната с двумя купелями — холодной и горячей”, — говорит Певчих.

После этого в ролике ФБК показан фрагмент из программы ”Центральное телевидение” на НТВ, где Дмитрий Песков рассказывает что Путин принимает контрастные ванны после бассейна.

На съемках ”Вестей недели” ФБК также обнаружил вход в 16-этажный бункер с дегустационной комнатой, вырубленной в скале.

В конце января ФБК выпустил фильм о дворце в Геленджике, фактическим владельцем которого назвал Владимира Путина. После этого Mash и ”Россия 1” выпустили сюжеты о дворце. Согласно этим роликам, в здании идут ремонтные работы. В ФБК в ответ заявили, что интерьеры и постройки дворца были готовы давно, однако ремонт пришлось пришлось делать из-за появления плесени.

30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг в интервью Mash сказал, что здание принадлежит ему и там будет апарт-отель.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.