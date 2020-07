Евросоюз впервые применил санкции за кибератаки: наказаны четверо россиян и ГРУ

В приложении к постановлению Совета ЕС указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников.

Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Все четверо россиян обвиняются в том, что они участвовали в "попытке кибератаки с потенциальными (негативными — ИФ) последствиями против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)" в Нидерландах.

В комментарии все они указаны как сотрудники Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России, которые пытались осуществить несанкционированное проникновение в сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.

Если бы их попытка увенчалась успехом, отмечается в публикации, была бы нарушена безопасность сети и работа по расследованию, которую вела ОЗХО. "Служба разведки и военной безопасности Нидерландов (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst — MIVD) помешала попытке кибератаки, устранив тем самым серьезный ущерб для ОЗХО", — сказано в приложении к постановлению Совета ЕС.

Помимо россиян, под санкции за кибератаки попали два китайских гражданина, а также китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd и северокорейская Chosun Expo.

В коммюнике, выпущенном вслед за публикацией в "Официальном журнале", сообщается, что "введенные санкции включают запрет на поездки и замораживание активов". Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства подпавшим под санкции лицам.

Новый санкционный инструмент Евросоюза

В Брюсселе объясняют, что новые санкции служат для "предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренные кибердействия, направленные против ЕС или его государств-членов, и сегодня ЕС впервые использует этот инструмент". Правовая основа Евросоюза для целенаправленных ограничительных мер против кибератак была принята в мае 2019 года и недавно обновлена, напомнил Совет ЕС.

Параллельно публикациям Совета ЕС высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель распространил заявление, в котором сказано, что ЕС и его государства-члены "неоднократно заявляли о своей обеспокоенности и осуждали злонамеренное поведение в киберпространстве".