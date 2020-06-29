Евросоюз вновь продлил экономические санкции в отношении России

Европейский союз продлил действие секторальных экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Санкции вводятся на основании анализа Германии и Франции о выполнении Минских соглашений и продлятся до 31 января 2021 года.
Отмечается, что лидеры ЕС решили продлить санкции на саммите 19 июня в формате видеоконференции.
”Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики РФ”, — говорится в сообщении.
Постановление о продлении санкций вступает в силу после опубликования в ”Официальном журнале” ЕС.
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