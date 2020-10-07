Евросоюз согласовал санкции из-за кибератаки. Видимо, против России

Информация относительно личности и гражданства подвергнутых санкциям лиц будет обнародована лишь после вступления штрафных мер в силу. По данным AFP, в санкционном списке присутствует также одна организация. Окончательное решение по поводу введения штрафных мер должны утвердить правительства стран-членов Евросоюза.

Кибератака на германский бундестаг в мае 2015 года парализовала IT-инфраструктуру парламента ФРГ, бундестаг пришлось полностью отключить от интернета на несколько дней. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в мае 2020 года возложила ответственность за случившееся на Россию.

След ведет в ГРУ

По сообщениям СМИ, немецкие следователи заключили, что атака могла исходить от одного из агентов российского ГРУ. В связи с этим Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина. Москва категорически отвергла причастность к кибератаке на германский бундестаг.

Евросоюз в минувшем году ввел собственный санкционный режим для защиты ЕС и стран — членов этой организации от растущего числа кибератак. Впервые этот режим был задействован в июле, когда Евросоюз ввел санкции против четырех сотрудников ГРУ за попытку кибератаки на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге в 2018 году.

Санкции ЕС были также введены против двух китайцев и одной северокорейской фирмы за кибератаки на многонациональные компании с целью хищения конфиденциальной информации делового характера.