Евросоюз продлил санкции в отношении России на полгода

Евросоюз (ЕС) продлил экономические санкции против России на шесть месяцев, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Совет Евросоюза продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России до 31 июля 2020 года из-за невыполнения Минских соглашений.
Меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора российской экономики.
Санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года из-за действий России по дестабилизации ситуации на Украине.
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