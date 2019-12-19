Евросоюз продлил санкции в отношении России на полгода

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России до 31 июля 2020 года из-за невыполнения Минских соглашений.

Меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора российской экономики.

Санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года из-за действий России по дестабилизации ситуации на Украине.