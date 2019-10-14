14.10.2019, 11:50

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

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Интерфакс
EST 31
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Совет Евросоюза продлил до 16 октября 2020 года санкции против России за применение химического оружия в Солсбери в марте 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе совета.

Эти санкции были введены в отношении четырех россиян, которых в ЕС считают виновными в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британцев, которые отравились случайно. Это начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев и Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), которых Лондон считает сотрудниками ГРУ, применившими боевое отравляющее вещество в Солсбери против Скрипаля. Москва отрицает причастность к этому отравлению и применению нервно-паралитического яда в Великобритании.

Кроме россиян под такие санкции ЕС попали пять представителей режима сирийского президента Башара Асада. Их в Европе подозревают в неоднократном применении химоружия против боевиков. Кроме физических лиц под санкции попал сирийский Центр научных исследований и разработок (SSRC), который подозревается в разработке химоружия.

Попавшим под санкции запрещен въезд в Евросоюз, гражданам ЕС запрещено с ними сотрудничать и им помогать, а их счета в ЕС и имущество должны быть заморожены.

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