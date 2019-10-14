Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Кроме россиян под такие санкции ЕС попали пять представителей режима сирийского президента Башара Асада. Их в Европе подозревают в неоднократном применении химоружия против боевиков. Кроме физических лиц под санкции попал сирийский Центр научных исследований и разработок (SSRC), который подозревается в разработке химоружия.

Попавшим под санкции запрещен въезд в Евросоюз, гражданам ЕС запрещено с ними сотрудничать и им помогать, а их счета в ЕС и имущество должны быть заморожены.