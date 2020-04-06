Евросоюз не видит причин для отмены санкций в отношении России

"Да, я могу подтвердить, что это письмо получено, и ответ будет дан по обычным каналам. Я также хочу процитировать заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом", — приводит слова Питера Стано агентство ТАСС.

Стано отметил, что санкции были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году и добровольным вхождением Крыма и Севастополя в состав России. "Это означает, что эти санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом", — заключил он.

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