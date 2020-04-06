Евросоюз не видит причин для отмены санкций в отношении России
Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций ЕС против России в условиях пандемии коронавируса, поскольку те "не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом". С такой позицией на видеобрифинге в Брюсселе в понедельник выступил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, отвечая на вопрос о письме группы депутатов Европарламента, которые потребовали от ЕК "не допустить отмены санкции против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса".
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