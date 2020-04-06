06.04.2020, 17:41

Евросоюз не видит причин для отмены санкций в отношении России

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EST 26
Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku Suurhallis
Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku SuurhallisFoto: Andres Putting

Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций ЕС против России в условиях пандемии коронавируса, поскольку те "не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом". С такой позицией на видеобрифинге в Брюсселе в понедельник выступил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, отвечая на вопрос о письме группы депутатов Европарламента, которые потребовали от ЕК "не допустить отмены санкции против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса".

"Да, я могу подтвердить, что это письмо получено, и ответ будет дан по обычным каналам. Я также хочу процитировать заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом", — приводит слова Питера Стано агентство ТАСС.

Стано отметил, что санкции были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году и добровольным вхождением Крыма и Севастополя в состав России. "Это означает, что эти санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом", — заключил он.

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