Евросоюз и Британия ввели санкции против двух россиян и центра ГРУ

Евросоюз ввел санкции в отношении двоих граждан России и так называемого "85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации" за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС и нормативных актах, опубликованных в четверг в Официальном журнале сообщества.
"Совет сегодня ввел ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одного органа, которые несли ответственность или принимали участие в кибератаке на федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года. Эта кибератака была нацелена на информационную систему парламента и повлияла на ее способность функционировать в течение нескольких дней. Был похищен значительный объем данных, а также затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель", — отмечает Совет.
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