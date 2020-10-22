Евросоюз и Британия ввели санкции против двух россиян и центра ГРУ

"Совет сегодня ввел ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одного органа, которые несли ответственность или принимали участие в кибератаке на федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года. Эта кибератака была нацелена на информационную систему парламента и повлияла на ее способность функционировать в течение нескольких дней. Был похищен значительный объем данных, а также затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель", — отмечает Совет.

В Официальном журнале ЕС уточняется, что санкции вводятся в отношении Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина, пишет ТАСС.

Великобритания вслед за ЕС вводит санкции против двух россиян и "подразделения ГРУ" из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, сообщили в МИД страны.