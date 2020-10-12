Евросоюз готовит санкции против России за отравление Навального

"Теперь технические службы Совета ЕС будут работать со списком, внесенным Францией и Германией, а также с доказательствами, представленными этими двумя странами. Все государства-члены ЕС встретили это предложение с полным одобрением, и никто из них не высказал сомнений", — отметил Боррель, отвечая на вопрос корреспондента DW. Он отказался раскрывать другие детали санкций, готовящихся за отравление Навального.

Ранее главы внешнеполитических ведомств ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и Франции и Жан-Ив Ле Дриан выступили за введение на уровне ЕС штрафных мер в связи с отравлением Навального, предложив направить их "против отдельных лиц, которые в силу своей официальной должности могут считаться ответственными за это преступление и нарушение международных правовых норм, а также против одного объекта, связанного с программой "Новичок". Позднее министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что его страна готова присоединиться к таким санкциям.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме почти три недели. Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии обнаружили во взятых у Навального пробах следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К таким же выводам пришли позднее лаборатории в Швеции и Франции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Навального.

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